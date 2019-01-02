احدث الأخبار

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لـ 180,555 لاجئًا سوريًا في مخيم الزعتري خلال عام 2018م
أبرز المواد
 أرض الجنادرية تتلألأ مع غروب شمس الأربعاء
أبرز المواد
 تأهل الشباب والحزم وهجر والفتح إلى دور الـ 32 من كأس الملك
أبرز المواد
 عبدالله بن بندر : لا أحب إطالة الكلام ومكتبي مفتوح للجميع
أبرز المواد
 صرف أكثر من “١٦” ألف جهاز وتأشيرة لذوات الإعاقة في الرياض
منطقة الرياض
 تراحم جازان تسهم في إطلاق 17 من سجناء الديون . .
أبرز المواد
 القحطاني:موضوع قصر خرباء قيد الإجراء النظامي لدى جهة الاختصاص
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ يجتمع بمنسوبي “هيئة الترفيه” ويناقش روزنامة الفعاليات المستقبلية
أبرز المواد
 “الخدمة المدنية” تكمل الربط الإلكتروني مع وزارة الإعلام
أبرز المواد
 بسيولة 1.7 مليار ..”تاسي” يتراجع بشكل طفيف .. و”نمو” يرتفع 2%
أبرز المواد
 “الإسكان” تطلق التيار الكهربائي بمشروع شمال الرياض
أبرز المواد
 بعد أيام من تعيينه رئيسًا لـ”هيئة الترفيه”.. تركي آل الشيخ يعلن عن أولى مفاجآته!
أبرز المواد
عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لـ 180,555 لاجئًا سوريًا في مخيم الزعتري خلال عام 2018م

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لـ 180,555 لاجئًا سوريًا في مخيم الزعتري خلال عام 2018م

أبرز المواد
أرض الجنادرية تتلألأ مع غروب شمس الأربعاء

أرض الجنادرية تتلألأ مع غروب شمس الأربعاء

أبرز المواد
تأهل الشباب والحزم وهجر والفتح إلى دور الـ 32 من كأس الملك

تأهل الشباب والحزم وهجر والفتح إلى دور الـ 32 من كأس الملك

أبرز المواد
عبدالله بن بندر : لا أحب إطالة الكلام ومكتبي مفتوح للجميع

عبدالله بن بندر : لا أحب إطالة الكلام ومكتبي مفتوح للجميع

أبرز المواد

تركي آل الشيخ يجتمع بمنسوبي “هيئة الترفيه” ويناقش روزنامة الفعاليات المستقبلية

تركي آل الشيخ يجتمع بمنسوبي “هيئة الترفيه” ويناقش روزنامة الفعاليات المستقبلية
http://almnatiq.net/?p=675671
المناطق _ الرياض

بدأ معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مهامه في الهيئة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً لمجلس إدارتها.

وعقد معاليه اليوم عدداً من الاجتماعات الهامة مع منسوبي الهيئة اطلع خلالها على سير العمل خلال الفترة القادمة إضافة إلى الخطط المستقبلية الخاصة بمشاريع الهيئة، ومناقشة عدد من الملفات المهمة وإبداء وجهات النظر حيالها بما يضمن تنفيذ السياسة التي قامت عليها الهيئة العامة للترفيه.

كما عقد معاليه اجتماعات مماثلة مع أبرز المستثمرين في القطاع ناقش خلالها روزنامة أبرز الفعاليات والأحداث التي يمكن تنفيذها في الفترة القادمة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وعبّر معالي الأستاذ تركي آل الشيخ خلال اجتماعه اليوم بمنسوبي ومنسوبات الهيئة عن سعادته بالحماس الذي أظهروه، مؤكداً ثقته بهم ومتطلعاً للعمل بشكل مشترك بما يرضي طموح وتطلعات القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم، مشدداً في الوقت ذاته على عزم الهيئة العامة للترفيه لإبرام عدد من الاتفاقيات لإقامة العديد من الأحداث الترفيهية في المستقبل.

روابط ذات صلة

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لـ 180,555 لاجئًا سوريًا في مخيم الزعتري خلال عام 2018م

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لـ 180,555 لاجئًا سوريًا في مخيم الزعتري خلال عام 2018م
أرض الجنادرية تتلألأ مع غروب شمس الأربعاء

أرض الجنادرية تتلألأ مع غروب شمس الأربعاء
تأهل الشباب والحزم وهجر والفتح إلى دور الـ 32 من كأس الملك

تأهل الشباب والحزم وهجر والفتح إلى دور الـ 32 من كأس الملك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*