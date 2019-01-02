تركي آل الشيخ يجتمع بمنسوبي “هيئة الترفيه” ويناقش روزنامة الفعاليات المستقبلية

المناطق _ الرياض

بدأ معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مهامه في الهيئة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً لمجلس إدارتها.

وعقد معاليه اليوم عدداً من الاجتماعات الهامة مع منسوبي الهيئة اطلع خلالها على سير العمل خلال الفترة القادمة إضافة إلى الخطط المستقبلية الخاصة بمشاريع الهيئة، ومناقشة عدد من الملفات المهمة وإبداء وجهات النظر حيالها بما يضمن تنفيذ السياسة التي قامت عليها الهيئة العامة للترفيه.

كما عقد معاليه اجتماعات مماثلة مع أبرز المستثمرين في القطاع ناقش خلالها روزنامة أبرز الفعاليات والأحداث التي يمكن تنفيذها في الفترة القادمة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وعبّر معالي الأستاذ تركي آل الشيخ خلال اجتماعه اليوم بمنسوبي ومنسوبات الهيئة عن سعادته بالحماس الذي أظهروه، مؤكداً ثقته بهم ومتطلعاً للعمل بشكل مشترك بما يرضي طموح وتطلعات القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم، مشدداً في الوقت ذاته على عزم الهيئة العامة للترفيه لإبرام عدد من الاتفاقيات لإقامة العديد من الأحداث الترفيهية في المستقبل.