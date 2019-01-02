القحطاني:موضوع قصر خرباء قيد الإجراء النظامي لدى جهة الاختصاص

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http://almnatiq.net/?p=675674
تبوك - علي العميري

اوضح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة تبوك علي القحطاني بان ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاق #رفع_الازالة _عن_قصر_خرباء.  ان الامر يتعلق بان لجنة التعديات بمركز المنجور وخرباء التابعة لمحافظة الوجه رصدت وجود  تعديات  من احد الأشخاص  على عدة مواقع وبمساحات كبيرة ومن ضمنها الموقع المشار اليه ومحطة وقود بدون مستمسك شرعي  وعلى اثر ذلك طلب من المتعدي  مراجعة البلدية لاستكمال الإجراءات  باعتبارها الجهة المختصة بذلك والمخولة بتطبيق التعليمات في مثل هذة الحالات ولا يزال الموضوع قيد المعالجة لديهم وفق الإجراءات النظامية.

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