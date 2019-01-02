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صرف أكثر من “١٦” ألف جهاز وتأشيرة لذوات الإعاقة في الرياض

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تراحم جازان تسهم في إطلاق 17 من سجناء الديون . .

تراحم جازان تسهم في إطلاق 17 من سجناء الديون . .
http://almnatiq.net/?p=675677
جازان - فضة عطيف

نجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان منذ بداية العام الهجري الحالي إلى نهاية اليوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر  في تفريج كربة سبعة عشر من المواطنين السعوديين النزلاء في السجن العام بمدينة جازان وسجون محافظتي ضمد والدرب  ،  والموقوفين بموجب قرارات شرعية نهائية صادرة من محاكم التنفيذ على خلفية مطالبات مالية لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها  .

وبحسب رئيس اللجنة الأستاذ/ علي بن موسى زعلة فقد تم رصد هذه الحالات ودراسة ملفاتهم من خلال المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين بالتعاون مع المختصين بإدارة سجون المنطقة  ،  وبعد التأكد من إعسارهم بادرت اللجنة بتسديد المديونيات المترتبة بحقهم بمبلغ إجمالي خمسمائة وستة وخمسين ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعين ريال  ،  مما أسهم في إستكمال إجراءات إطلاق سراحهم وسرعة عودتهم لأسرهم  .

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