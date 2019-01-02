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صرف أكثر من “١٦” ألف جهاز وتأشيرة لذوات الإعاقة في الرياض

صرف أكثر من “١٦” ألف جهاز وتأشيرة لذوات الإعاقة في الرياض
http://almnatiq.net/?p=675680
المناطق _ الرياض

تجاوز عدد الطلبات التي استقبلتها وحدة الخدمات المساندة للإناث التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثلاثة اشهر الماضية 30 الف طلب لمستفيداتها من ذوات الإعاقة .

اوضحت ذلك مديرة الوحدة الاستاذة نورة السلطان التي اشارت الى أن عدد الأجهزة المعينة والسماعات التي تم صرفها خلال هذه الفترة بلغ اكثر من 16 الف جهاز وسماعة  وتأشيرة الكترونية بالإضافة إلى الإعانات المالية الأخرى التي تصرفها الوزارة للمستحقات من ذوات الاعاقة حسب نوع الاعاقة والقواعد المنظمة لذلك بعد عرضها على المختصات في مجال الإعاقة مصحوبة بالتقارير اللازمة وقيام الاخصائيات الاجتماعيات والنفسيات في الوحدة بفحص حالة المتقدمة للطلب وتحديد مدى استحقاقها للإعانة ومن ثم فرز جميع الطلبات حسب الأولوية ونوع الطلب.

من جهة أخرى وضمن البرامج التثقيفية الموجهة للجمهور الخارجي تشارك الوحدة هذه الأيام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33 ” لتعريف المجتمع بالخدمات والتسهيلات التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة من الجنسين وطرق الحصول على تلك الخدمات من خلال التقديم على وحدة الخدمات المساندة في كل منطقة.

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