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عقد اجتماعا بمسؤولي الحرس الوطني..

عبدالله بن بندر : لا أحب إطالة الكلام ومكتبي مفتوح للجميع

عبدالله بن بندر : لا أحب إطالة الكلام ومكتبي مفتوح للجميع
http://almnatiq.net/?p=675685
المناطق _ الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتب سموه اليوم بالوزارة عدداً من أمراء الأفواج بوزارة الحرس الوطني وجمعا من المواطنين الذين قدموا لتهنئة سموه بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرا للحرس الوطني، وقد شكرهم سموه على ما أبدوه من مشاعر ، سائلا المولى أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يكون عند حسن الظن فيما أوكل إليه من مسؤولية.

من جهة أخرى عقد سمو وزير الحرس الوطني اجتماعا مع عدد من القيادات العسكرية بالوزارة، استمع سموه خلاله لايجاز عن سير العمل والمهام والواجبات المناطة بهم وسبل تعزيز آليات العمل وتطوير الأداء تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة أعزها الله.

حضر الاجتماع معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن التويجري ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض.

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