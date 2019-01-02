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أرض الجنادرية تتلألأ مع غروب شمس الأربعاء

أرض الجنادرية تتلألأ مع غروب شمس الأربعاء
http://almnatiq.net/?p=675695
المناطق - واس

في مشهد وداع شمس الأربعاء ورحيل نهار هذا اليوم، تتلألأ أرض مهرجان الجنادرية، وتتجدد ملامح الجمال في سمائها، وتزيدها ألوان الغروب أناقة، أضفت مُتعَةً للزئرين، واتجهت أنظارهم نحو الأفق متأملين ألوان المباني العريقة في القرية التراثية وكيف بدت مذهلة لحظة امتزجت جدرانها الطينية بلون الشمس وغيوم السماء.
عدسة ” واس” توثق تلك اللحظات الشاعرية، وودعت الشمس على أعتاب الغروب، وسط أجواء ممتعة، تجسد متعتها ابتسامات وأحاديث الزوار لبعضهم بين جنابات القرية وبيوتها وطرقها.

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