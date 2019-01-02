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عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لـ 180,555 لاجئًا سوريًا في مخيم الزعتري خلال عام 2018م
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عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لـ 180,555 لاجئًا سوريًا في مخيم الزعتري خلال عام 2018م

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لـ 180,555 لاجئًا سوريًا في مخيم الزعتري خلال عام 2018م

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عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لـ 180,555 لاجئًا سوريًا في مخيم الزعتري خلال عام 2018م

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لـ 180,555 لاجئًا سوريًا في مخيم الزعتري خلال عام 2018م
http://almnatiq.net/?p=675701
المناطق - واس

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, الخدمات الطبية والعلاجية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال العام 2018م ، ليبلغ إجمالي المستفيدين من خدماتها 180.555 حالة مرضية.
وكانت الحالات المرضية التي راجعت عيادة الأطفال أعلى نسبة لعدد المراجعين لتبلغ 54,207 حالة، تلاها مباشرة عيادتا الطب العام 32,389 حالة، كما استقبلت العيادة النسوية 20,944 مراجعة ، فيما تلقى 11,597 لاجئًا سوريًا العلاج في عيادة الباطنية، و 2,564 حالة لعيادة القلب .
وتعاملت عيادتا الأسنان مع 10,679 حالة وعيادة الأنف والأذن والحنجرة مع 10,655 حالة، وتعاملت عيادة الجراحة مع 9,741 حالة، فيما بلغ مراجعي عيادة العظام 8,788 حالة، أما عيادة الجلدية فاستقبلت 8,431 حالة واستقبلت عيادة المطاعيم 4,868 طفلاً قدمت لهم اللقاحات اللازمة، فيما كان عدد المراجعين لعيادة التغذية والحليب والرعاية الصحية 5,692 مراجعًا .
يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة داخل مخيم الزعتري تهدف إلى الإسهام في توفير البيئة الآمنة صحيًا للاجئين السوريين في المخيم, وذلك من خلال الكوادر الطبية المتميزة والمعدات الطبية الحديثة، مما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني.

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