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“الأرصاد” تصدر تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة

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“الأرصاد” تصدر تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد” تصدر تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=675714
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على رابغ، والقنفذة، ومكة المكرمة وخليص والكامل والهدا والجموم والاجزاء المجاورة لها من الرابعة مساء وحتى الواحدة صباحًا.
من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين, إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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