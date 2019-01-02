أمير مكة يوجه بالقبض على مصوري فيديو الجثث في “طب جامعة المؤسس”

المناطق - جدة

وجه أمير مكة الأمير خالد الفيصل بالقبض على مجموعة من الشباب قاموا بالدخول لقسم التشريح في جامعة المؤسس وتصوير عدد من الجثث وترويجها في وسائل التواصل.

و وجه سموه باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

وأثار مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موجة استياء بين النشطاء؛ حيث أظهر دخول عدد من الشباب إلى قسم التشريح بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، وقام أحدهم بالتصوير عبر “سناب” لإظهار الجثث وثلاجة الموت دون مراعاة لحرمة الموتى والأنظمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع البقمي : تم رصد الواقعة، وشكلت الجامعة لجنة بشكل عاجل تضمّ: مدير المستشفى ووكلاء كلية الطب بإشراف عميد كلية الطب د. محمود شاهين الأحول، وتم التعرف على الشخص الذي ظهر في المقطع، وتبين أنه موظف يعمل في الشركة المتعاقدة مع الجامعة لصيانة المركز الطبي، وهو غير سعودي ويحمل جنسية عربية.

وأضاف: بحكم عمل هذا المقيم في الشركة الخاصة بالصيانة والتشغيل؛ تمكن من دخول المشرحة الخاصة بتدريب طلاب الطب، ومكّن أربعة من أصدقائه السعوديين من الدخول.

وأردف: تم اليوم استدعاء المذكور والتحقيق معه، واعترف بما ارتكبه وأفصح عن هوية الأشخاص الذين كانوا معه؛ وهم من خارج الجامعة، وتم اتخاذ اللازم قانونياً، وستتم إحالة ملف الواقعة إلى الجهات الأمنية.

وتابع: الجامعة تستغرب هذا التصرف غير الأخلاقي وتعتبره غير مقبول نهائياً.