هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعلن طرح وثيقة مرئيات العموم حول تحديث شروط تقديم خدمة الرسائل القصيرة

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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم, طرح وثيقة مرئيات العموم حول تحديث شروط تقديم خدمة الرسائل القصيرة بهدف تحسين وتطوير شروط تقديم الخدمة لتعزيز المنافسة بسوق الاتصالات وتحسين تجربة المستخدمين للخدمة.

ودعت الهيئة جميع المختصين والمهتمين إلى الاطلاع على المرئيات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني (www.citc.gov.sa)، راجية من المشاركين عند إرسال مرئياتهم الإشارة إلى الفقرة أو العبارة المرغوب في التعليق عليها مع دعم مرئياتهم بالمبررات ذات الصلة، والتحليلات، والبيانات اللازمة، وذلك عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، علماً بأن آخر يوم لاستلام المرئيات هو يوم الثلاثاء 9 / 5 / 1440هـ‏ الموافق 15 / 1 / 2019م.