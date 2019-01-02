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الأمير بندر بن سلمان يزور جناح الخرج في الجنادرية

الأمير بندر بن سلمان يزور جناح الخرج في الجنادرية

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الأمير بندر بن سلمان يزور جناح الخرج في الجنادرية

الأمير بندر بن سلمان يزور جناح الخرج في الجنادرية
http://almnatiq.net/?p=675725
المناطق -الجنادرية

زار صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود جناح الخرج في مهرجان التراث والثقافة الجنادرية 33 وكان في استقباله محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبد الله الماضي ووكيل محافظة الخرج الأستاذ صقر الدعجاني وعدد من مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة .

وتجول سموه على مختلف مرافق الجناح بمختلف مكوناته مطلعاً على مايقدمه من صورة للماضي بطابع الحاضر مستمتعاً بكرم الضيافة التي امتازت بها مشاركة محافظة الخرج في مهرجان الجنادرية33 .

وأعرب سموه عن سعادته بزيارة جناح الخرج الذي نقل موروث أهالي محافظة الخرج وتاريخها العريق إلى أرض الجنادرية، بحلة تراثية تحكي الطابع العمراني لقصر الملك عبد العزيز يرحمه الله .

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