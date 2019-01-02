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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة معقل الانقلابيين

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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة معقل الانقلابيين

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة معقل الانقلابيين
الجيش اليمني
http://almnatiq.net/?p=675728
المناطق - واس

حرر الجيش اليمني اليوم، مواقع جديدة في مديرية باقم شمال محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن “لواء المهام الخاصة ولواء ٦٣ مشاه ولواء الحزم واللواء التاسع باغتوا المليشيا وقاموا بتحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة خلف حصن باقم “قرى محديده وقرى آل زماح ومثلث باقم “.
وأشار المصدر إلى أن مليشيا الانقلاب المدعومة من إيران تكبدت خلال المعارك الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد.

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