رئيس الفيفا يشكك في قدرة قطر على تنظيم مونديال 2022

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http://almnatiq.net/?p=675733
المناطق - الرياض

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن “فيفا” يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخباً بدلاً من 32.

وفي الشهر الماضي قال إنفانتينو إن معظم الاتحادات الوطنية تؤيد توسيع البطولة، وإنه من المتوقع اتخاذ قرار بحلول مارس قبل إجراء قرعة التصفيات.

وقال إنفانتينو في مؤتمر رياضي، يوم الأربعاء، إن “فيفا” يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات، وكان رئيس “فيفا” قال الشهر الماضي إنه سيكون من الصعب تنظيم بطولة موسعة في قطر وحدها.

وصوت “فيفا” في 2017 لصالح زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقاً بداية من 2026. لكن إنفانتينو أخذ يفكر منذ ذلك الوقت في إمكانية تطبيق الزيادة بدءا من 2022.

وقال إنفانتينو: إذا كان الناس يرون أنه سيكون من الجيد إقامة كأس عالم بمشاركة 48 فريقا فلماذا لا ندرس هذا الأمر قبل أربع سنوات على إقامة البطولة؟. لذلك نبحث مدى إمكانية توسيع البطولة إلى 48 منتخبا في 2022.

وتابع: ستقام كأس العالم في قطر بمشاركة 32 فريقاً لكن لو كانت أمامنا فرصة لزيادة المنتخبات إلى 48 لإضفاء المزيد من السعادة على عشاق كرة القدم في العالم فإننا سنحاول ذلك، إذا استطعنا الاستعانة ببعض الدول المجاورة القريبة لاستضافة بعض المباريات في كأس العالم فإن هذا الأمر قد يكون مفيداً جداً للمنطقة والعالم بأسره.

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