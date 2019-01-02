مصر.. القبض على خاطف رجل أعمال سعودي عام 2016

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نجحت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن مدينة الاسماعيلية الساحلية، في القبض على متهم بخطف رجل الأعمال السعودي حسن بن علي آل سند في واقعة تعود إلى العام 2016.

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه جناية الخطف، البالغ من العمر 32 عاما، والتي صدر فيها حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 25 أبريل عام 2016 في التل الكبير بالإسماعيلية عندما تلقى مدير الأمن اخطارا بقيام مجهولين بخطف رجل الأعمال السعودي وسائقه الخاص، من سيارتهما بطريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، وقيامهم بعصب أعينهما واقتيادهما إلى منطقة جبلية بأحد الوديان بمحافظة السويس، وتوثيقهما بسلاسل حديدية واحتجازهما داخل قفص حديدي، مع التهديد بالقتل والتعذيب البدني، كما حصلوا من رجل الأعمال على مبلغ 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحهما على طريق الإسماعيلية القاهرة بدائرة مركز التل الكبير.

وتمكن فريق البحث من تحديد مكان اختباء رجل الأعمال إلا أن ذويه سددوا فدية للخاطفين 5 ملايين جنيه وتم إطلاق سراحهما، ولكن الأمن ألقى القبض على المتهمين بخطفه وتقديمهم للمحاكمة.

وعاقبت محكمة جنايات التل الكبير المتهمين حضوريا بالسجن المؤبد في الواقعة، كما عاقبت آخرين غيابيا بالسجن المؤبد في ذات الواقعة لهروبهم وتغريم كل المتهمين 20 ألف جنيه لكل منهم.