مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور جناح الوزارة بالجنادرية

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زار معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، جناح وزارة الدفاع المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33”.

واطلع معاليه على أركان الجناح المختلفة، وما يحتويه من تقنيات حديثة وعروض دفاعية وأنشطة تثقيفية، وأبرز الخدمات التي يقدمها الجناح للزوار.

وعبر الدكتور البياري عن سعادته بما شاهده من عمل منظم في الجناح, و ما تقوم به وزارة الدفاع من أعمال ومهمات تصب جميعها للدفاع عن تراب هذا الوطن الغالي.

