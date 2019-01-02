مقتل 5 جنود أفغان و29 مسلحا في مواجهات بين القوات الحكومية و”طالبان”

المناطق - وكالات

قُتل خمسة عسكريين وأصيب ستة آخرون بهجوم شنه مسلحو “طالبان” على قاعدة عسكرية في ولاية قندهار الأفغانية، حسبما أفادت وكالة “بجواك”، اليوم الأربعاء.

وكشف المتحدث باسم الفيلق 205 في الجيش الأفغاني، خواجة يحيى علوي، للوكالة أن الحادث وقع ليلة الأربعاء، في منطقة ماندوزي بولاية قندهار، مشيرا إلى أن المسلحين حفروا نفقا يؤدي إلى القاعدة وفجروا عدة قنابل تمهيدا لشن الهجوم.

فيما نقلت “بجواك” عن المتحدث باسم “طالبان”، قاري يوسف أحمدي، قوله إن العملية أسفرت عن مقتل حوالي 30 جنديا أفغانيا.

وفي شمال البلاد، قُتل 29 عنصرا من “طالبان”، في مداهمة لقوات الأمن الأفغانية بولاية فارياب.

وجاء في بيان صدر عن قيادة “فيلق شاهين 209” للجيش الأفغاني أن العملية جرت في منطقتي شيرين تيغاب وخواجه سابزبوش، وأن حملة المداهمة كانت مدعومة بغطاء جوي من قيادة القوات الجوية الأفغانية.

وذكر البيان أيضا أن 4 عسكريين أفغانيين أصيبوا بجروح طفيفة في الاشتباكات التي جرت أثناء المداهمة.