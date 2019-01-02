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الداخلية تذكّر بشهداء الواجب في جناح متكامل بالجنادرية

الداخلية تذكّر بشهداء الواجب في جناح متكامل بالجنادرية
http://almnatiq.net/?p=675755
المناطق - واس

خصصت وزارة الداخلية ممثلة بالشؤون العسكرية جناحاً خاصاً ، بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 33″ ، لتسليط الضوء على شهداء الواجب من رجال الأمن ، وما يتم تقديمه من رعاية لأسرهم وأسر المصابين منهم.
ويتضمن الجناح عروضاً لصور الشهداء على شاشات ولوحات تذكارية تبرز أسماؤهم ورتبهم و القطاعات الأمنية التي كانوا يعملون بها، وتشمل من أستشهدوا في مواجهة الإرهاب وفي الذود عن حدود الوطن الجنوبية كما يشمل الجناح عرضا تعريفياً بما يتم تقديمه لأسر الشهداء من رعاية تشمل الفرص الوظيفية التي تم تخصيصها لأبنائهم وذويهم ، والمكافآت المالية، والمساعدات العينية التي يحظون بها.
وتعرض شاشات كبيرة معلومات عن أهم برامج الرعاية السنوية لأسر الشهداء منها “البرنامج الترفيهي” لاستضافة أبناء الشهداء لمدة أسبوع في الإجازات الدراسية والتجول بهم على عدد من أهم وأبرز معالم المملكة واطلاعهم على المشاريع الصناعية والتنموية ، وكذلك استضافة عدد من أسر الشهداء كل عام لأداء فريضة الحج .
ويتعرف زوار الجناح على برنامج “صدقة عن كل شهيد التي يتم إخراجها خلال شهر رمضان سنوياً، وتشرف على تنفيذه الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية .

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