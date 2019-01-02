نائب أمير جازان لابن الشهيد مجرد .. أنت بطل مثل والدك وبتصير ضابط تخدم دينك ووطنك ..

المناطق - فضة عطيف

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان لابن الشهيد وكيل الرقيب علي مجرد انت بطل مثل والد وستخدم دينك ووطنك ، جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، أبن وذوو الشهيد وكيل الرقيب علي بن محمد أحمد مجرد ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، والذين قدموا الشكر القيادة ولسموه على تعزيتهم.

ونوه نائب أمير منطقة جازان بالبطولات التي يسطرها جنود الوطن المخلصين في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن والدفاع عن أرض الوطن سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة , وأن يمن على جنودنا المرابطين بعونه وحفظه ونصره وتأييده وأن يتقبل الشهداء في برحمته ومغفرته وفسيح جناته.

وقدم ذوو الشهيد شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وسمو نائبه , على مواساتهم في وفاة ابنهم الشهيد، الذي قدم روحه للدفاع عن دينه ووطنه أرض الحرمين الشريفين.

