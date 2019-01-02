تحذير للآباء: تجنبوا الكورن فليكس في إفطار أطفالكم

المناطق - الرياض

تتجه السلطات الصحية البريطانية إلى تحذير الآباء من تقديم رقائق الذرة والشوكولاتة المحلاة لأطفالهم على الإفطار، حسبما ذكرت صحيفة “صن” المحلية.

وبحسب المصدر، فإن التوجيهات المرتقبة لهيئات الصحة في بريطانيا، ستوصي الآباء بتفادي تحضير فطور أبنائهم من الرقائق التي تحظى بإعجاب معظم الأطفال، بالنظر إلى تبعاتها الصحية الخطيرة.

وستوصي الإرشادات الجديدة لهيئة الصحة العامة بتقديم بدائل صحية، تحتوي نسبة أقل من السكر، في مسعى إلى تقليل فرص إصابة صغار السن بالسمنة.

وينصح خبراء الصحة بتقديم العصائر والزبادي ومنتجات القمح المفتت للأطفال بدلا من رقائق الذرة المحلاة، لا سيما أن البيانات الصحية تنبه إلى أن طفلا واحدا من كل 3 ينهون المدرسة الابتدائية في بريطانيا وهم يعانون السمنة.

ويقول خبير التغذية أليسون تيدسون، إن من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى التقليل من كميات السكر الذي يتناوله الأطفال في رقائق “الكورن فليكس”.

وتكشف بيانات صحية في بريطانيا، أن الطفل الواحد يتناول ما يعادل 4 مكعبات زائدة من السكر يوميا، مقارنة بالحد المسموح به.

وحين يستهلك الطفل السكر بهذه الوتيرة، فإن هذا يعني أنه سيكون قد استهلك في عامه العاشر ما يفترض أن يجري استهلاكه في 18 عاما كاملة.