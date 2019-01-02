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قرقاش: الميليشيات الحوثية تتاجر بمساعدات الشعب اليمني

قرقاش: الميليشيات الحوثية تتاجر بمساعدات الشعب اليمني
http://almnatiq.net/?p=675770
المناطق - الرياض

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن الميليشيات الحوثية تتاجر بالمساعدات الغذائية المقدمة للشعب اليمني لكي تتفاقم الأزمة.

وغرد قرقاش على “تويتر”، الأربعاء، أن “تقرير برنامج الأغذية العالمي حول متاجرة الميليشيا الحوثية بالمساعدات الغذائية العاجلة للشعب مهم، ويوثق هذه الممارسات، والحقيقة أن الحوثي في حربه ضد الدولة والشعب اليمني استخدم العنف والأطفال والألغام والغذاء، وآن الآوان للمنظمات الأخرى أن تكون بنفس الوضوح”.

وفي تغريدة أخرى، قدم قرقاش الدليل عى انتهاكات الحوثي بنشر تصريح ديفيد بيزلي، مدير برنامج الغذاء، حول الممارسات الحوثية.

وقال بيزلي في تصريحه “إن هذا السلوك يرقى إلى سرقة الطعام من أفواه الجياع، في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من الطعام. هذا أمر شنيع. يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور”.

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