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طيران أديل تدشن 4 وجهات جديدة من وإلى الدمام

طيران أديل تدشن 4 وجهات جديدة من وإلى الدمام
http://almnatiq.net/?p=675788
المناطق - واس

دشن طيران أديل (ذراع الطيران الاقتصادي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية) اليوم رحلاته الجديدة من الدمام إلى أربع وجهات جديدة هي الرياض والمدينة المنورة وجازان وأبها والتي تضاف جميعها إلى وجهة جدة .
وأوضح الرئيس التنفيذي لطيران أديل كون كورفياتس، أن انطلاق الوجهات الجديدة يأتي خدمةً للمواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية وذلك من خلال زيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية القادمة والمغادرة بما يساهم في تنمية حركة السفر بالربط بينها وبين مختلف مناطق المملكة برحلات جوية يومية وبأسعار مناسبة وبالتزامن مع بداية قدوم إجازة منصف العام الدراسي التي تشهد طلباً متزايداً على السفر.
وبين أنه تم تحديث شبكة رحلات من خلال إضافة 4 وجهات جديدة من وإلى الدمام وأيضاً إضافة رحلتين من جدة إلى تبوك في الاتجاهين اعتباراً من 7 يناير المقبل وينتظر انضمام الطائرة رقم (11) إلى الأسطول، حيث تعتبر هذه الطائرة الأخيرة ضمن أسطول الشركة الأولى الذي يتكون بالكامل من طراز ايرباص (A320 CEO ) .

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