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“الاستثمار من المنزل” يعرض منتجات الأسر في الجنادرية
http://almnatiq.net/?p=675791
المناطق - واس

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة عبر جناح ” الاستثمار من المنزل ” الفرصة لـ 32 أسرة منتجة قدمت منتجاتها المتنوعة بين المشغولات الحرفية والمأكولات والملابس الشعبية.
وأكدت المشرفة على ركن الاستثمار من المنزل نورة فنجال الشيباني حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تخصيص المكان الملائم للأسر المنتجة، للإسهام في دعمهم والتسويق لمنتجاتهم في المهرجان بما يعود بالنفع لهم.
ولفتت الشيباني في حديثها لوكالة الأنباء السعودية إلى عناية الوزارة في اختيار الأسر المشاركة وإتاحة الفرصة للجميع، من خلال مشاركة أسر “وكالة الضمان” ، و”التنمية” ، و”الرعاية” إلى جانب “ذوي الهمم للمرة الأولى.، فيما خصصت لكل منتج ركنا خاصاً به، منوهةً بقدرات ومواهب المرأة السعودية العاملة من خلال ما حظيت به منتجاتهم المتنوعة من إقبال كبير من الزوار .

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