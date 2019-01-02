احدث الأخبار

تركي بن طلال: منطقة عسير ستشهد تحولاً غير مسبوق بدعم القيادة الرشيدة
أبرز المواد
 وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تنهي تقديم خدماتها في مستشفى الصحة النفسية بأبها
منطقة عسير
 القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا انهيار مبنى سكني بمدينة ماغنيتوغورسك
أبرز المواد
 ارتفاع عدد ضحايا “حادث الدهس العنصري” في ألمانيا
أبرز المواد
 الفواز : نركز محليًا على الأكاديميات الرياضية ومعايشة تجربة المشجعين وتطوير البنية التحتية
أبرز المواد
 13 قتيلا بهجوم مسلح في بوركينا فاسو
أبرز المواد
 “الاستثمار من المنزل” يعرض منتجات الأسر في الجنادرية
أبرز المواد
 طيران أديل تدشن 4 وجهات جديدة من وإلى الدمام
أبرز المواد
 “قفزة مخيفة” بحوادث الطيران المميتة في 2018
منوعات
 الأمير خالد الفيصل يستقبل نائبه ووزير الحرس الوطني في مطار جدة
أبرز المواد
 الأمير سعود بن جلوي يعزي مدير جامعة الملك عبدالعزيز
منطقة مكة المكرمة
 قرقاش: الميليشيات الحوثية تتاجر بمساعدات الشعب اليمني
أبرز المواد
تركي بن طلال: منطقة عسير ستشهد تحولاً غير مسبوق بدعم القيادة الرشيدة

تركي بن طلال: منطقة عسير ستشهد تحولاً غير مسبوق بدعم القيادة الرشيدة

أبرز المواد
وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تنهي تقديم خدماتها في مستشفى الصحة النفسية بأبها

وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تنهي تقديم خدماتها في مستشفى الصحة النفسية بأبها

منطقة عسير
القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا انهيار مبنى سكني بمدينة ماغنيتوغورسك

القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا انهيار مبنى سكني بمدينة ماغنيتوغورسك

أبرز المواد
ارتفاع عدد ضحايا “حادث الدهس العنصري” في ألمانيا

ارتفاع عدد ضحايا “حادث الدهس العنصري” في ألمانيا

أبرز المواد

13 قتيلا بهجوم مسلح في بوركينا فاسو

13 قتيلا بهجوم مسلح في بوركينا فاسو
http://almnatiq.net/?p=675797
المناطق - وكالات

أعلنت مصادر محلية وأمنية أن 13 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون، الثلاثاء، وتلته أعمال انتقامية طائفية، في قرية ييريغو التابعة لمحافظة بارسالوغو إلى الوسط من شمال بوركينا فاسو.

وفي تصريح لوكالة “فرانس برس”، قال مصدر أمني طالبا التكتم على هويته إن “مسلحين لم تعرف هوياتهم هاجموا صباح الثلاثاء قرية ييريغو وقتلوا 6 أشخاص، أحدهم زعيم القرية”.

وأضاف المصدر: “قال شهود إن هؤلاء المسلحين وصلوا على متن دراجات نارية وهم يطلقون النار في الهواء، وتوجه بعض منهم إلى منزل زعيم القرية فقتلوه مع أحد أولاده ثم انسحبوا”.

وذكر أحد سكان مدينة بارسالوغو أن “مجموعات من الموسيس المقربين من زعيم القرية” هاجمت بعد انسحاب المهاجمين “مخيما لقبائل الفولاني المتهمة بالتواطؤ مع الإرهابيين”.

وأكد مصدر أمني لـ”فرانس برس”، أن “7 من مربي الماشية من الفولاني تعرضوا للضرب حتى الموت” على أيدي هذه المجموعات التي أحرقت أيضا أكواخهم، موضحا أن تدابير أمنية قد اتخذت في المنطقة.

والموسيس هم الاثنية الأكثرية في بوركينا فاسو، أما الفولاني فهم مربو ماشية رحل موجودون في جميع أنحاء غرب أفريقيا، ويرفضون ربطهم بالمجموعات الإرهابية في المنطقة.

وقال رئيس بلدية مدينة بارسالوغو عبد الله بافادنام، إن “الحصيلة الاجمالية هي 13 قتيلا، ودفن بعض الجثث (الثلاثاء)”، مشيرا إلى أن “بعض المعلومات يفيد أن الحصيلة يمكن أن تكون أكبر”.

وأضاف أن “هدوءا حذرا عاد إلى القرية، خصوصا مع وجود قوات الدفاع والأمن، لكن معلومات تتحدث عن تجمع مجموعات مسلحة آتية من حدود مالي حملت الكوغلوكو (مجموعة الدفاع الذاتي الناشطة ضد العصابات) على الاستنفار”.

وفرض رئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري حالة الطوارئ في بعض مناطق البلاد، الاثنين، من أجل التصدي للتهديد الإرهابي.

وتواجه بوركينا فاسو منذ 3 سنوات هجمات تزداد تواترا ودموية، وبعدما كانت محصورة في شمال البلاد، امتدت إلى مناطق أخرى منها المنطقة الشرقية الحدودية مع توغو وبنين.

روابط ذات صلة

تركي بن طلال: منطقة عسير ستشهد تحولاً غير مسبوق بدعم القيادة الرشيدة

تركي بن طلال: منطقة عسير ستشهد تحولاً غير مسبوق بدعم القيادة الرشيدة
القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا انهيار مبنى سكني بمدينة ماغنيتوغورسك

القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا انهيار مبنى سكني بمدينة ماغنيتوغورسك
ارتفاع عدد ضحايا “حادث الدهس العنصري” في ألمانيا

ارتفاع عدد ضحايا “حادث الدهس العنصري” في ألمانيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*