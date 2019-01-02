ارتفاع عدد ضحايا “حادث الدهس العنصري” في ألمانيا

المناطق - وكالات

أعلنت الشرطة الألمانية،الاربعاء، ارتفاع عدد جرحى “الاعتداء العنصري” الذي نفذه ألماني ليلة رأس السنة في مدينتي إيسن وبوتروب غربي ألمانيا، إلى 8 أشخاص أحدهم حالته خطرة.

وقالت الشرطة في بيان، إن منفذ الهجوم، ويبلغ (50 عاما) تم اعتقاله بعد قيامه بأربع عمليات دهس متعمدة، طالت لاجئين من سوريا وأفغانستان، الأولى والثانية نفذتا في مدينة بوتروب، والثالثة والرابعة في إيسن المجاورة .

وأوضح البيان أن الهجوم كان “لأسباب عنصرية أراد من خلاله المنفذ قتل أجانب”.

وأكدت الشرطة الألمانية أن المتهم الذي لا تربطه أي علاقات مع جماعات يمينية متطرفة، أو مع حزب البديل اليميني الشعبوي، سيتم تقديمه للمحاكمة بتهم “القتل العمد الجماعي”.