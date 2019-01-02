قدم شكره لأخيه الأمير فيصل بن خالد الذي تشرف بالعمل معه تركي بن طلال: منطقة عسير ستشهد تحولاً غير مسبوق بدعم القيادة الرشيدة

المناطق - عسير

أمير منطقة عسير : قلوبنا ومكاتبنا مفتوحة لجميع أهالي المنطقة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أن المنطقة ستشهد بإذن الله تحولاً غير مسبوق في شتى المجالات وذلك من خلال العمل بروح الفريق الصادق و الذي يحثنا عليه الدين الإسلامي الحنيف .

وأشار سمو أمير منطقة عسير أن جميع أهالي المنطقة شركاء في التنمية وخدمتها لما يحقق الصالح العام ، مخاطباً اياهم قائلاً ” لا نريد منكم سوى الصبر ونحن علينا الوفاء ”

جاء ذلك خلال التقاء سموه مساء اليوم بالصالة الملكية بالخالدية عدد من المسؤولين من أصحاب المعالي والفضيلة والقيادات العسكرية ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية وأهالي المنطقة الذين تشرفوا بالسلام عليه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة عسير .

وأوضح الأمير تركي بن طلال خلال اللقاء أن قلبه مفتوح لكل أبناء منطقة عسير للإستماع لهم ولمطالبهم ، مؤكداً في الوقت ذاته أن أبواب إمارة المنطقة مفتوحة للجميع كونها البيت الأساسي لجميع أبناء المنطقة .

ورفع سمو أمير منطقة عسير شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -وسمو ولي عهده العضيد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله – على ما أولوْه إياه من ثقة عظيمة لخدمة منطقة عسير التي سيعمل فيها موظفاً عاما لخدمة وراحة وطمأنينة أبنائها ، كما قدم سموه الشكر لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين الذي تشرف بالعمل معه خلال الأشهر الماضية .

واختتم أمير منطقة عسير كلمته بالشكر لله سبحانه وتعالى على ما أنعمه الله على هذه البلاد المباركة من نعم عظيمة تأتي في مقدمتها نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي نحسد عليها.

فيما تخلل اللقاء عدد من الكلمات الترحيبية ،كما ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة ،ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه الكريم .

هذا وقد وصل سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز في وقت لاحق مساء اليوم إلى مطار أبها ، حيث كان في مقدمة مستقبليه عدد من المسؤولين من أصحاب المعالي والفضيلة وقادة القيادات العسكرية بالمنطقة .

كما كان في معية سموه أصحاب السمو الأمراء خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ، وعبد العزيز بن طلال بن عبدالعزيز ، وعبدالرحمن بن طلال بن عبدالعزيز ، وعبدالعزيز بن تركي بن طلال ، وتركي بن فيصل بن عبدالمجيد ، و متعب بن فهد الفرحان ، و سعد بن عبدالله الفرحان .