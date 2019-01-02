احدث الأخبار

وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تنهي تقديم خدماتها في مستشفى الصحة النفسية بأبها
منطقة عسير
 القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا انهيار مبنى سكني بمدينة ماغنيتوغورسك
أبرز المواد
 ارتفاع عدد ضحايا “حادث الدهس العنصري” في ألمانيا
أبرز المواد
 الفواز : نركز محليًا على الأكاديميات الرياضية ومعايشة تجربة المشجعين وتطوير البنية التحتية
أبرز المواد
 13 قتيلا بهجوم مسلح في بوركينا فاسو
أبرز المواد
 “الاستثمار من المنزل” يعرض منتجات الأسر في الجنادرية
أبرز المواد
 طيران أديل تدشن 4 وجهات جديدة من وإلى الدمام
أبرز المواد
 “قفزة مخيفة” بحوادث الطيران المميتة في 2018
منوعات
 الأمير خالد الفيصل يستقبل نائبه ووزير الحرس الوطني في مطار جدة
أبرز المواد
 الأمير سعود بن جلوي يعزي مدير جامعة الملك عبدالعزيز
منطقة مكة المكرمة
 قرقاش: الميليشيات الحوثية تتاجر بمساعدات الشعب اليمني
أبرز المواد
 تحذير للآباء: تجنبوا الكورن فليكس في إفطار أطفالكم
أبرز المواد
وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تنهي تقديم خدماتها في مستشفى الصحة النفسية بأبها

وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تنهي تقديم خدماتها في مستشفى الصحة النفسية بأبها

منطقة عسير
القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا انهيار مبنى سكني بمدينة ماغنيتوغورسك

القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا انهيار مبنى سكني بمدينة ماغنيتوغورسك

أبرز المواد
ارتفاع عدد ضحايا “حادث الدهس العنصري” في ألمانيا

ارتفاع عدد ضحايا “حادث الدهس العنصري” في ألمانيا

أبرز المواد
الفواز : نركز محليًا على الأكاديميات الرياضية ومعايشة تجربة المشجعين وتطوير البنية التحتية

الفواز : نركز محليًا على الأكاديميات الرياضية ومعايشة تجربة المشجعين وتطوير البنية التحتية

أبرز المواد

وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تنهي تقديم خدماتها في مستشفى الصحة النفسية بأبها

وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تنهي تقديم خدماتها في مستشفى الصحة النفسية بأبها
http://almnatiq.net/?p=675816
المناطق - عسير

أنهت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة عسير اليوم تقديم خدماتها للرجال في مستشفى الصحة النفسية بأبها ولمدة يومين، ، تنفيذًا مبادرة “نأتي إليك”، والموجهة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة.
وتقدم الوحدة كافة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.
الجدير ذكره، أن العديد من الوحدات المتنقلة تقدم خدماتها حاليًا للرجال والنساء في الكثير من مناطق المملكة، بالإضافة للتواجد في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية33” والذي يعد أحد أهم المناسبات السنوية المقامة في المملكة .

 

روابط ذات صلة

الأمير تركي بن طلال يصل إلى مطار أبها ليبدأ مهام عمله

الأمير تركي بن طلال يصل إلى مطار أبها ليبدأ مهام عمله
بلدية رجال ألمع تشارك في مبادرة الأهالي لتوسعة طريق قرى العاينة

بلدية رجال ألمع تشارك في مبادرة الأهالي لتوسعة طريق قرى العاينة
عسير .. افتتاح مركز إسعاف الهلال الأحمر في بللسمر وآخر في محايل

عسير .. افتتاح مركز إسعاف الهلال الأحمر في بللسمر وآخر في محايل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*