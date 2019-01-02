وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تنهي تقديم خدماتها في مستشفى الصحة النفسية بأبها

المناطق - عسير

أنهت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة عسير اليوم تقديم خدماتها للرجال في مستشفى الصحة النفسية بأبها ولمدة يومين، ، تنفيذًا مبادرة “نأتي إليك”، والموجهة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدة كافة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

الجدير ذكره، أن العديد من الوحدات المتنقلة تقدم خدماتها حاليًا للرجال والنساء في الكثير من مناطق المملكة، بالإضافة للتواجد في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية33” والذي يعد أحد أهم المناسبات السنوية المقامة في المملكة .