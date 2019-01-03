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“الأخضر” يقفز ويستهل 2019 على ارتفاع

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المناطق - وكالات

ارتفع الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية كاليورو والاسترليني بادئا 2019 على أداء قوي، إلا أنه هبط مقابل عملة الملاذ الآمن الين مع استمرار حذر المستثمرين من تباطؤ النمو العالمي وتقلب أسواق الأسهم.

وهبطت العملة الأوروبية 1.1 بالمئة بفعل بيانات ضعيفة في قطاع الصناعات التحويلية من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، ليصبح على مسار تسجيل أسوأ أداء يومي مقابل الدولار في أكثر من ستة أشهر.

وهبط الجنيه الاسترليني 1.2 بالمئة مبددا المكاسب التي سجلها في جلسات الأسبوع، بعدما فشلت مسوح المصانع في تبديد المخاوف بشأن مفاوضات الانفصال البريطاني.

وانخفض الدولار 0.36 بالمئة مقابل الين الذي يميل إلى تحقيق مكاسب خلال فترات التوترات الجيوسياسية أو المالية.

وتراجع الدولار الاسترالي 0.8 بالمئة.

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