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سيلفا يشيد بثلاثي ليفربول ويقرّ بصعوبة المهمة

سيلفا يشيد بثلاثي ليفربول ويقرّ بصعوبة المهمة
http://almnatiq.net/?p=675837
المناطق - الرياض

أكد لاعب وسط مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، أنه سيكون من الصعب على فريقه تشديد الخناق على ليفربول إذا لم يخرج منتصرا من مواجهتهما في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الخميس.

ويستضيف سيتي؛ صاحب المركز الثالث، منافسه ليفربول على ملعب الاتحاد، ويتصدر الفريق الزائر الدوري برصيد 54 نقطة من 20 مباراة متفوقا بسبع نقاط على فريق المدرب بيب غوارديولا الذي يتأخر بنقطة وراء توتنهام صاحب المركز الثاني.

وصرح سيلفا الصحفيين “نعلم أن الضغط أكبر علينا لأننا إذا لم نفز فإنه سيكون من الصعب تشديد الخناق على ليفربول”.

وأضاف “يتعين الفوز بكل مباراة من أجل اللحاق بهم وتضييق الفارق وهو ما سنحاول القيام به في المباراة المقبلة.

وأورد “نعلم أننا نتأخر بسبع نقاط عنهم وإذا فزنا سيتقلص الفارق إلى أربع نقاط. الأمر يختلف بين سبع وأربع نقاط. سنحاول الضغط عليهم”.

ولم يخسر ليفربول في الدوري حتى الآن ويملك أقوى خط دفاع حيث لم تهتز شباكه سوى ثماني مرات.

وقال سيلفا قبل أن يشيد بباقي خطوط ليفربول “حافظوا على نظافة شباكهم في مباريات كثيرة. يملكون دفاعا مثيرا للاعجاب.

“ثلاثي الهجوم (صلاح وماني وفيرمينيو) في حالة رائعة. لا يكل ولا يمل. لاعبو الوسط يبذلون جهدا كبيرا ويضغطون كثيرا. يقدمون عروضا رائعة هذا الموسم في الدوري الممتاز ودوري الأبطال”.

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