للجنسين .. وظائف أكاديمية وصحية وتعليمية شاغرة في جامعة أم القرى

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أعلنت جامعة أم القرى عن فتح باب التقديم للوظائف الأكاديمية والصحية والتعليمية في عدد من التخصصات (للرجال والنساء) والمشغولة بغير السعوديين، لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهل علمياً بكل من مقر الجامعة الرئيسي بمكة المكرمة وفروعها في (الجموم، الليث، أضم، القنفذة).

وجاءت الشروط العامة للوظائف الأكاديمية على النحو التالي:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن لا يكون المتقدم موظفاً حكومياً.

– أن لا يزيد العمر عن (45) سنة لوظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد).

– أن لا يزيد العمر عن (34) سنة لوظائف (محاضر).

– أن يكون المسار العلمي متوافقاً للتخصص المطلوب بالنسبة لوظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر).

– أن يكون لائقاً صحياً.

الشروط العامة للوظائف الصحية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن لا يقل عمره عن (18) سنة.

– أن يكون لائقاً صحياً.

– أن يكون حاصلاً على بطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الشروط العامة للوظائف التعليمية:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

– أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب بتقدير لا يقل عن (جيد جداً).

– أن يكون لائقاً صحياً.

– أن لا يكون المتقدم موظفاً حكومياً.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (34) سنة.

– أن يكون المسار العلمي متوافقاً مع التخصص المطلوب بالنسبة لوظائف (الماجستير).

وأشارت إلى أن التقديم من خلال الرابط اعتباراً من غداً الخميس 1440/4/27هـ حتى الخميس الموافق 1440/5/11هـ

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