وزير الدفاع الأمريكي الجديد يحدد الأولويات: “الصين ثم الصين ثم الصين”

المناطق - الرياض

بدأ وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان يومه الأول على رأس البنتاغون اليوم (الأربعاء) بالتأكيد أمام موظفي وزارة الدفاع بأنه يعتبر الصين أولوية رئيسية.

وتولى شاناهان الذي الوزارة في الأول من يناير بعد استقالة جيم ماتيس بسبب خلافات عميقة مع الرئيس دونالد ترمب، طلب من كبار موظفي وزارة الدفاع التركيز على استراتيجية الدفاع القومي، التي تركز على مرحلة جديدة من “المنافسة مع القوى العظمى” ضد روسيا والصين.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع “فيما ينصب تركيزنا على العمليات المستمرة أبلغ الوزير بالإنابة شاناهان الفريق بأن يتذكروا الصين ثم الصين ثم الصين”.