إلزام البنوك بدوام السبت لخدمة مستفيدي “الإسكان” و”العقاري”

المناطق - الرياض

أكدت مصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ‏ألزمت البنوك المحلية بدوام عمل إضافي، خلال أيام السبت من كل أسبوع لمدة عام كامل، اعتبارا من شهر يناير الجاري، وذلك لخدمة مستفيدي الصندوق العقاري ووزارة الإسكان وتسهيل إجراءاتهم في الحصول على برنامج القرض العقاري، الذي توليه الجهات المعنية كل اهتمامها من أجل إيجاد السكن للمتقدمين كافة.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها “عكاظ”، فإن «ساما» وجهت البنوك إلى إتاحة ساعات عمل إضافية ليوم (السبت)؛ بهدف تقديم الخدمات المتعلقة بالمنتجات العقارية المصاحبة لبرنامج القرض العقاري «التمويل المدعوم»، المقدم من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، وذلك لمده عام، بدءا من شهر يناير 2019، وفقا لعدد من الضوابط، منها أن تكون الساعات المضافة بمعدل 5 ساعات عمل مرنة، من 12 ظهرا حتى 8 مساء، وأن يكون العمل خلال الساعات الإضافية ليوم (السبت) مقتصرا على تقديم الخدمات المتعلقة بالمنتجات العقارية المصاحبة لبرنامج القرض العقاري، وعدم تقديم أي خدمات مصرفية أخرى.

وأوضحت المصادر أن «ساما» اشترطت على البنوك أن تكون الفروع العاملة خلال ساعات العمل الإضافية موزعة جغرافيا لتشمل مناطق المملكة كافة، مع توفر عدد كافٍ من موظفي البنك لخدمة العملاء، مع الإعلان عن الفروع العاملة خلال ساعات العمل الإضافية والخدمة المقدمة لهم.

‏يذكر أن الصندوق العقاري نجح خلال عام 2018 في خدمة أكثر من 50 ألف مواطن، عبر برنامج القرض العقاري، وأطلق برامج عدة منها «التمويل المدعوم للبناء الذاتي» للمواطنين الذين يملكون أراضي خاصة ويرغبون في الحصول على قرض لبناء منزل، وصدرت لهم موافقة.