الأمم المتحدة: 5 دول تنضم لعضوية مجلس الأمن الدولي لعام 2019م

الأمم المتحدة: 5 دول تنضم لعضوية مجلس الأمن الدولي لعام 2019م

أبرز المواد
إلزام البنوك بدوام السبت لخدمة مستفيدي “الإسكان” و”العقاري”

إلزام البنوك بدوام السبت لخدمة مستفيدي “الإسكان” و”العقاري”

أبرز المواد
طبيب يذبح زوجته وأطفاله الـ3 عشية رأس السنة

طبيب يذبح زوجته وأطفاله الـ3 عشية رأس السنة

أبرز المواد
وزير الدفاع الأمريكي الجديد يحدد الأولويات: “الصين ثم الصين ثم الصين”

وزير الدفاع الأمريكي الجديد يحدد الأولويات: “الصين ثم الصين ثم الصين”

أبرز المواد

الأمم المتحدة: 5 دول تنضم لعضوية مجلس الأمن الدولي لعام 2019م

الأمم المتحدة: 5 دول تنضم لعضوية مجلس الأمن الدولي لعام 2019م
http://almnatiq.net/?p=675862
المناطق - الرياض

قالت الأمم المتحدة اليوم إن كلا من بوليفيا وإثيوبيا وكازاخستان وهولندا والسويد، قد انتهت عضويتها في مجلس الامن الدولي بنهاية عام 2018م.
وأضافت أنه ومع مطلع هذا العام 2019م, تدخل خمس دول إلى مجلس الأمن الدولي كأعضاء غير دائمي العضوية لمدة عامين، والدول هي: بلجيكا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان وإندونيسيا وجنوب أفريقيا.
وستغادر الكوت ديفوار وغينيا الاستوائية والكويت وبيرو وبولندا، المجلس نهاية هذا العام2019م.
ويتألف المجلس من 15 عضوًا، خمسة منهم دائمي العضوية، هم الصين وفرنسا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وعشرة أعضاء غير دائمين ينتخبون لمدة عامين من قبل الجمعية العامة.
ولكل عضو صوت واحد، إلا أن الدول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (الفيتو) الذي تستطيع من خلاله منع اعتماد أي قرار لا توافق عليه.
وتترأس جمهورية الدومينيكان، التي تدخل المجلس للمرة الثالثة، مجلس الأمن لشهر يناير الجاري أما بلجيكا وألمانيا فتدخلان للمرة السابعة، وإندونيسيا للمرة الخامسة، وهي الرابعة لجنوب أفريقيا.
وتأتي اليابان على رأس الدول الأكثر انتخابا للمجلس، 11 مرة، متبوعة بالبرازيل، عشرة مرات.

روابط ذات صلة

إلزام البنوك بدوام السبت لخدمة مستفيدي “الإسكان” و”العقاري”

إلزام البنوك بدوام السبت لخدمة مستفيدي “الإسكان” و”العقاري”
طبيب يذبح زوجته وأطفاله الـ3 عشية رأس السنة

طبيب يذبح زوجته وأطفاله الـ3 عشية رأس السنة
وزير الدفاع الأمريكي الجديد يحدد الأولويات: “الصين ثم الصين ثم الصين”

وزير الدفاع الأمريكي الجديد يحدد الأولويات: “الصين ثم الصين ثم الصين”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*