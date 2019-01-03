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فتح التسجيل في برنامج تقنية بالشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني

فتح التسجيل في برنامج تقنية بالشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني

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فتح التسجيل في برنامج تقنية بالشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني

فتح التسجيل في برنامج تقنية بالشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني
http://almnatiq.net/?p=675865
المناطق - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني عن فتح باب التسجيل للرجال والنساء في برنامج تقنية للتدريب الداخلي (TAQNIA Internship Program) لحديثي التخرج في المجالات التالية:

– إدارة الأعمال (كافة التخصصات)
– تقنية المعلومات (كافة التخصصات)
– الهندسة (كافة التخصصات)
– اللغة الإنجليزية (كافة التخصصات)

ويقام برنامج تقنية للتدريب الداخلي في مقر الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني بالرياض وتتراوح مدته بين (3 و 7 شهور) بهدف الاستثمار في المواهب الشابة السعودية من خلال تقديم الفرصة لهم لاكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم بالعمل جنباً إلى جنب مع القوى العاملة المحترفة وذات الكفاءة العالية لزيادة الأداء التنظيمي ودفع التغيير المطلوب في السوق السعودي لتحقيق رؤية 2030.

وأشارت إلى أن يبدأ التقديم اعتباراً من اليوم الأربعاء 1440/4/26هـ (الموافق 2019/1/2م) من خلال الرابط.

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