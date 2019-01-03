طقس اليوم: أمطار على مكة والمدينة وأجزاء من تبوك والقصيم

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المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تكون الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق الجوف، القصيم، حائل، والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، في حين تبقى السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على غرب ووسط وشرق المملكة قد تهطل أمطار خفيفة خلال الصباح على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة وأجزاء من منطقة تبوك، ومنطقة القصيم وحفر الباطن.
كما تنشط الرياح الجنوبية على منطقة الرياض والشرقية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، بينما يتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة تصحب برياح شمالية غربية نشطة يمتد خلال الليل على منطقتي الشرقية والرياض.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-38 كم/ساعة, تتحول مساءً غربية إلى شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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