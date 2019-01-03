مسودة قانون يهدف إلى مواجهة الدعاوى الكيدية

المناطق - الرياض

تعمل وزارة العدل حاليا على مشروع لنظام التكاليف القضائية بغرض التصدي للدعاوى الكيدية وفرض مبالغ على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم الدرجة الأولى حدها الأعلى مليون ريال؛ لتوفير بيئة نظامية عدلية فاعلة.

وأشارت مصادر وفقا لـ”عكاظ” إلى أن التحرك جاء عقب اللقاء التلفزيوني لوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، الذي كشف عن تحركات تهدف لمزيد من اختصار الوقت والجهد في القضايا والحد من الدعاوى الكيدية، وتشجيع المصالحة بين المتقاضين لإنهاء نزاعاتهم والحث على توثيق العقود وإثباتها نظاما في التعاملات.

وزادت المصادر، أن المشروع الذي بدأ كمسودة منذ سنوات لا يزال قيد الدراسة، وأن فكرته تقوم على عدم التعارض بين التكاليف القضائية ومبدأ مجانية التقاضي، ولا تؤثر عليها، إذ يهدف إلى الإسهام في رفع مستوى الإنجاز في المحاكم والحد من الدعاوى الكيدية.

ولفتت المصادر إلى أن المشروع سيطبق على من يكون ظاهر دعواه البطلان ويريد التنكيل بخصمه والزج به في ساحات القضاء ظلما وبهتانا، ويستثنى 5 أنواع من القضايا من الرسوم المقترحة.