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“العدل” تحصر أشكال “العنف الأسري” في 14 مشهدا

“العدل” تحصر أشكال “العنف الأسري” في 14 مشهدا
http://almnatiq.net/?p=675880
المناطق - الرياض

حصرت وزارة العدل دعاوى العنف الأسري في 14 مشهدا. وقالت إن من أشكال العنف الأسري كل ما يهدد سلامة الزوجة، أو الأبناء، أو صحتهم الجسدية، أو النفسية، ووضع الأسرة في بيئة قد تعرضها للخطر، وسوء المعاملة، أو الإيذاء للزوجة، والتعرض للاستغلال الجنسي، واستغلال الزوجة أو الأبناء مادياً في الإجرام أو التسول، واستخدام الكلمات المسيئة، والتمييز ضد الزوجة أو الأبناء، والتقصير المتواصل في تربية الأبناء، وعدم استعمال التطعيمات الصحية الواجبة للأبناء، والتسبب في انقطاع الأبناء عن التعليم.

وأكدت مصادر عدلية أن العقوبة في ذلك يقررها ناظر القضية بحسب حيثيات الدعوى. وسجلت المحاكم خلال الأشهر الثلاثة الماضية للعام 1440هـ 28 دعوى عنف أسري، في حين بلغت في الربع الأول من 1439هـ 34 قضية.

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