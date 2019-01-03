زلزال بقوة 5,3 درجة يضرب جنوب غربي الصين

المناطق - وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته 5,3 درجة على مقياس ريختر اليوم محافظة قونغشيان بمدينة ييبين في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أنه تم رصد المركز عند التقاء خط عرض 28.20 درجة شمالًا، وخط طول 104.86 درجة شرقًا، مضيفًا أن الزلزال الذي وقع عند الساعة 8:48 صباحًا بالتوقيت المحلي، كان على عمق 15 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.