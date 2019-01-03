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ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين إلى 122 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين إلى 122 قتيلا
http://almnatiq.net/?p=675889
المناطق - الرياض

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في شرق الفلبين إلى 122 شخصا.
وأوضحت السلطات الفلبينية اليوم أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى مناطق معزولة وانتشلت مزيداً من الجثث, مبينة أنه لا يزال نحو 30 شخصًا في عداد المفقودين. وتسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات، الناجمة عن أمطار غزيرة بسبب منخفض جوي أثر على البلاد في تشريد نحو 25 ألف شخص.

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