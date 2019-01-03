نائب إيراني: 40 مليون شخص في البلاد يعيشون تحت خط الفقر

نائب إيراني: 40 مليون شخص في البلاد يعيشون تحت خط الفقر

أبرز المواد
المغرب.. إضراب عام ومسيرات احتجاجية بقطاع التعليم

المغرب.. إضراب عام ومسيرات احتجاجية بقطاع التعليم

أبرز المواد
ريفا حلب وإدلب.. اقتتال ونفير عام بين “الجبهة” والنصرة

ريفا حلب وإدلب.. اقتتال ونفير عام بين “الجبهة” والنصرة

أبرز المواد
التحالف: 19 انتهاكاً حوثياً في الحديدة خلال 24 ساعة

التحالف: 19 انتهاكاً حوثياً في الحديدة خلال 24 ساعة

أبرز المواد

مقتل مسلحين إيرانيين بصفوف طالبان أفغانستان

مقتل مسلحين إيرانيين بصفوف طالبان أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=675892
المناطق - وكالات

أكد مسؤولون أمنيون في ولاية فارياب بأفغانستان، الأربعاء، أن مقاتلين إيرانيين من أعضاء حركة طالبان و27 آخرين من أعضاء الجماعة قتلوا في اشتباكات شهدتها الولاية.

وقال حنيف رضائي، المتحدث باسم فرقة شاهين 209 الأفغانية، إن الإيرانيين هما: “الملا أحمد والملا جند الله”، وكانا عضوين بارزين في حركة طالبان في فارياب، وقتلا إثر غارة جوية على منطقة “خواجه سبزبوش” في الولاية.

وأضاف رضائي: “تورط الإيرانيون في أحداث أمنية بأفغانستان، فقاموا بتسليح وتمويل الجماعات المخربة، لكن هذه أول مرة نرى فيها إيرانيين يقاتلون في صفوف جماعات إرهابية في #أفغانستان”.

وذكر رضائي أن العملية تمت بعد أن قامت الجماعة بقطع طريق فارياب جاوزجان السريع، ومنعت بذلك قافلة لوجستية تابع للجيش الأفغاني من التحرك.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، أفاد النائب الأفغاني، عبدالصبور خدمت، أن إيران أصبحت ملاذاً آمناً لحركة #طالبان فحين “يتعرضون لضغوط من الحكومة الأفغانية، يغادرون البلاد ويبحثون عن ملجأ لهم في #إيران”.

وأكد خدمت في مقابلة مع موقع “إيران واير” المعارض، أن دعم #إيران لطالبان ليس قضية جديدة، وأن النظام الإيراني يواصل دعم هذه المجموعة الإرهابية ويسلحها “من أجل إذكاء الحرب في أفغانستان”.

روابط ذات صلة

نائب إيراني: 40 مليون شخص في البلاد يعيشون تحت خط الفقر

نائب إيراني: 40 مليون شخص في البلاد يعيشون تحت خط الفقر
المغرب.. إضراب عام ومسيرات احتجاجية بقطاع التعليم

المغرب.. إضراب عام ومسيرات احتجاجية بقطاع التعليم
ريفا حلب وإدلب.. اقتتال ونفير عام بين “الجبهة” والنصرة

ريفا حلب وإدلب.. اقتتال ونفير عام بين “الجبهة” والنصرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*