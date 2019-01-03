مقتل مسلحين إيرانيين بصفوف طالبان أفغانستان

المناطق - وكالات

أكد مسؤولون أمنيون في ولاية فارياب بأفغانستان، الأربعاء، أن مقاتلين إيرانيين من أعضاء حركة طالبان و27 آخرين من أعضاء الجماعة قتلوا في اشتباكات شهدتها الولاية.

وقال حنيف رضائي، المتحدث باسم فرقة شاهين 209 الأفغانية، إن الإيرانيين هما: “الملا أحمد والملا جند الله”، وكانا عضوين بارزين في حركة طالبان في فارياب، وقتلا إثر غارة جوية على منطقة “خواجه سبزبوش” في الولاية.

وأضاف رضائي: “تورط الإيرانيون في أحداث أمنية بأفغانستان، فقاموا بتسليح وتمويل الجماعات المخربة، لكن هذه أول مرة نرى فيها إيرانيين يقاتلون في صفوف جماعات إرهابية في #أفغانستان”.

وذكر رضائي أن العملية تمت بعد أن قامت الجماعة بقطع طريق فارياب جاوزجان السريع، ومنعت بذلك قافلة لوجستية تابع للجيش الأفغاني من التحرك.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، أفاد النائب الأفغاني، عبدالصبور خدمت، أن إيران أصبحت ملاذاً آمناً لحركة #طالبان فحين “يتعرضون لضغوط من الحكومة الأفغانية، يغادرون البلاد ويبحثون عن ملجأ لهم في #إيران”.

وأكد خدمت في مقابلة مع موقع “إيران واير” المعارض، أن دعم #إيران لطالبان ليس قضية جديدة، وأن النظام الإيراني يواصل دعم هذه المجموعة الإرهابية ويسلحها “من أجل إذكاء الحرب في أفغانستان”.