التحالف: 19 انتهاكاً حوثياً في الحديدة خلال 24 ساعة

المناطق - وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن الميليشيات الحوثية ارتكبت 19 انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار في #الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف أن الخروقات وقعت في مناطق التحيتا، وحيس، والفازه، والجبلية، والجاح.

إلى ذلك، اتهمت الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات في خطاب موجه إلى مجلس الأمن الدولي، الحوثيين بعدم الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة، الذي تم التوصل إليه في مشاورات السويد.

وقال ممثلو الدول الثلاث في الأمم المتحدة إن الميلشيات الحوثية شنت هجمات بما في ذلك إطلاق نيران القناصة وصواريخ بالستية متوسطة المدى في الحديدة حتى بعد الموافقة على الهدنة.

كما أشار الخطاب أيضاً إلى إقامة الميلشيات للحواجز وحفر الخنادق في المدينة المطلة على البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أكد التحالف إصدار 10 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، تحمل مواد غذائية ونفطية. وأشار إلى وجود 4 سفن تنتظر دخول ميناء الحديدة منذ 12 يوماً.