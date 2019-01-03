نائب إيراني: 40 مليون شخص في البلاد يعيشون تحت خط الفقر

نائب إيراني: 40 مليون شخص في البلاد يعيشون تحت خط الفقر

أبرز المواد
المغرب.. إضراب عام ومسيرات احتجاجية بقطاع التعليم

المغرب.. إضراب عام ومسيرات احتجاجية بقطاع التعليم

أبرز المواد
ريفا حلب وإدلب.. اقتتال ونفير عام بين “الجبهة” والنصرة

ريفا حلب وإدلب.. اقتتال ونفير عام بين “الجبهة” والنصرة

أبرز المواد
التحالف: 19 انتهاكاً حوثياً في الحديدة خلال 24 ساعة

التحالف: 19 انتهاكاً حوثياً في الحديدة خلال 24 ساعة

أبرز المواد

نائب إيراني: 40 مليون شخص في البلاد يعيشون تحت خط الفقر

نائب إيراني: 40 مليون شخص في البلاد يعيشون تحت خط الفقر
http://almnatiq.net/?p=675904
المناطق - وكالات

منذ بضع سنوات تنشر تقارير حول الوضع المعيشي للمواطنين في إيران تؤكد أن نصف السكان يعيشون تحت خط #الفقر، وآخر من تحدث بهذا الخصوص هو النائب رسول خضري عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني، مذكراً، الأربعاء، بأن حوالي 40 مليون شخص في البلاد دون خط الفقر، حسب ما نقلته وكالة أنباء “مهر” شبه الرسمية الإيرانية نقلا عن النائب.

وكان خضري علق على تقليص حصة قطاع الصحة والعلاج في الميزانية الجديدة لحكومة حسن روحاني، منوها بنسبة خط الفقر في بلاده، قائلا: “إن ميزانية وزارة الصحة والعلاج يجب أن تكون متلائمة مع توقعات المرضى والصحة والعلاج في البلاد، لذلك ليس من المعقول خفض حصة وزارة الصحة والعلاج في الميزانية”.

وأردف يقول: “إذا كانت الحكومة تتلكأ في تخصيص الميزانية لقطاع الصحة العامة، من المحتمل أن تعود الرشاوى من تحت الطاولات في مجال الصحة والعلاج”.

يذكر أن إيران تعد ثاني أكبر مصدر للغاز بعد #روسيا، كما تعد من أهم منتجي النفط في أوبك، إلا أن الحديث عن شمول خط الفقر نسبة كبيرة من السكان يتكرر بين الحين والآخر.

ويبدو أن حكومة روحاني رغم وعودها الانتخابية لم تستطع إحداث أي تغيير يذكر على هذا الصعيد، لذا ليس من المستغرب أن تتم الإشارة إلى خط الفقر في إيران بين الحين والآخر.

 

روابط ذات صلة

المغرب.. إضراب عام ومسيرات احتجاجية بقطاع التعليم

المغرب.. إضراب عام ومسيرات احتجاجية بقطاع التعليم
ريفا حلب وإدلب.. اقتتال ونفير عام بين “الجبهة” والنصرة

ريفا حلب وإدلب.. اقتتال ونفير عام بين “الجبهة” والنصرة
التحالف: 19 انتهاكاً حوثياً في الحديدة خلال 24 ساعة

التحالف: 19 انتهاكاً حوثياً في الحديدة خلال 24 ساعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*