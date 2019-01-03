الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثي شمال غرب صعدة

المناطق - وكالات

تمكن اللواء الثالث حرس حدود في الجيش اليمني من تحرير مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي في جبهة الشامية، شمال غرب محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود، العميد عزيز الخطابي، إنه تم شن هجوم عنيف بدعم وإسناد من التحالف على مواقع ميليشيات الحوثي في كافة المحاور الثلاثة لجبهة الشامية، وتم تحرير قرية الشط وجبل وشعب العوماني وقهرة الشق وجبل القويد، فيما لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش.

وأكد العميد الخطابي أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، والاستيلاء على مخزن لصناعة الألغام والمتفجرات إلى جانب تكبيد الحوثيين خسائر أخرى في المعدات القتالية.

كما شنت مقاتلات التحالف عدة غارات جوية، ودمرت آليتين عسكريتين من عيار رشاش 14.5.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر من “غرفة العمليات التابعة للتحالف” أن 18 عنصرا من ميليشيات الحوثي قضوا بضربات تمشيط من مروحيات الأباتشي التي شاركت في هجوم قوات الجيش بجبهة الشامية.

وتشهد معارك جبهة الشامية معارك ضارية منذ يومين، وفيها حقق اللواء الثالث حرس حدود مكاسب عسكرية، وتمت السيطرة على عدد من المواقع.