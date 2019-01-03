بهذه الطرق .. كيف تعلّم أطفالك قيمة وأهمية المال؟

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يوصي الخبراء بضرورة تعريف الأطفال بالأسس الأولوية لعالم المال، بأساليب مختلفة لا تخلو من الأنشطة والفعاليات، التي تناسب عمرهم وقدراتهم العقلية، فكلما سارع الآباء في تعليم أطفالهم مفاهيم أساسية مثل الادخار والميزانية في سن مبكرة كلما تطورت عاداتهم المالية الصحية بشكل أكبر.

مع العلم أن هذه المهارات لا تفيدهم فقط على المستوى المادي، بل تنمي شخصيتهم بشكل عام وتعزز ثقتهم بنفسهم من خلال المسؤولية والاستقلالية التي سيتمتعون بها، والتي تؤثر بدورها على جودة قراراتهم في جميع جوانب الحياة المستقبلية، وفيما يلي أهم الخطوات التي أوردها خبراء لشرح قيمة المال للأطفال:

1- اشرح لطفلك أنه ليس هناك مطبعة جاهزة لتوفير المال الذي يحتاجه، بل أنك تحظى فقط بمبلغ معين كل شهر. أي أنه لا يمكنه شراء ما يريد في أي وقت دون التفكير في الخيارات الأخرى وبقية الالتزامات.

2- حاول أن تعرّف طفلك بتكلفة الأشياء التي يشتريها ومدى تناسبها مع قدرته المادية، كأن تدعه يتحقق من سعر كل لعبة يريدها وعلمه بأن ما يملكه من مال لا يكفي سوى لشراء غرض واحد فقط.

3- علّم الطفل كيف يتحكم بذاته ورغباته. عن طريق تشجيعه على التفكير في مدى أهمية المنتج الذي يطلبه، وهل يجب عليه الحصول عليه الآن؟ أم يمكنه شرائه لاحقًا؟

4- علّم الطفل أنه يمكنه زيادة مبلغ المال لديه ولكن عليه أن يعمل من أجل تحقيق ذلك، عن طريق إعداد قائمة بالوظائف التي عليه القيام مثل ترتيب غرفته أو مسح الغبار.

وأخيرا، يجب ملاحظة أنه لا ينبغي ربط المكافآت المادية بالأعمال المنزلية، لأن على الأطفال أن يساعدوا في الأعمال المنزلية على اعتبار أنهم من العائلة، وليس لأنهم يتلقون أجرًا.