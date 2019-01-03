أسعار النفط تنخفض لمخاوف بشأن الطلب وتقلبات في السوق

أسعار النفط تنخفض لمخاوف بشأن الطلب وتقلبات في السوق

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أسعار النفط تنخفض لمخاوف بشأن الطلب وتقلبات في السوق

أسعار النفط تنخفض لمخاوف بشأن الطلب وتقلبات في السوق
http://almnatiq.net/?p=675914
المناطق - وكالات

انخفضت أسعار النفط بين واحد واثنين بالمئة اليوم وسط تقلبات في أسواق العملة والأسهم وبفعل المخاوف من أن تباطؤا اقتصاديًا في 2019 سيقلص الطلب على الخام بينما تتزايد الإمدادات.
وبحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 2.2 بالمئة بما يعادل 1.01 دولار عن آخر تسوية ليسجل 45.53 دولار للبرميل.
وهبط خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 1.4 بالمئة أو 76 سنتا إلى 54.15 دولار للبرميل.

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