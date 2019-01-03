يذرف دماً من عينيه.. والطب عاجز عن التفسير

المناطق - وكالات

وقف أطباء مستشفى هندي عاجزين أمام شاب هرع إلى قسم الطوارئ بعد أن فوجئ بعينيه تذرف دما بدلا عن الدموع، ورغم أنهم عالجوه مبدئياً، إلا أنهم لم يتعرفوا على سبب إصابته.

وأكد الشاب الهندي (22 عاما) أنه بكى دما لثلاث مرات متتالية خلال الأسبوع الماضي، لكن الاختبارات التي أجريت على عينيه كشفت أنه لا يعاني من أي أمراض عضوية قد تؤدي إلى هذه الحالة، وفق «صن» البريطانية.

والمعروف أن هناك عددا من الأسباب التي تؤدي إلى بكاء الدم، منها ما يسمى طبياً بـ«الهيمولاكريا»، التي تجعل المريض يبكي دموعا حمراء أو دموعا مكونة تماما من الدم.

وأجرى أطباء معهد أندامان وجزر نيكوبار للعلوم الطبية في الهند فحوصات للشاب واختبارات دم ووظائف كبد وأمراض وراثية، لكنها جاءت جميعها طبيعية. ما زاد عجز الأطباء عن تفسير هذه الظاهرة. لتنضم هذه الحالة إلى عشرات الحالات المصابة بأمراض مجهولة في الهند.