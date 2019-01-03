احدث الأخبار

يذرف دماً من عينيه.. والطب عاجز عن التفسير
أبرز المواد
 أمير القصيم يزور مهرجان الغضا 17 وبحيرة العوشزية في محافظة عنيزة ويكرم الجهات الداعمة
منطقة القصيم
 مثقفون: وفرة العرض وروعة التنظيم أكثر مايميز معرض الكتاب بجدة هذا العام
منطقة مكة المكرمة
 لماذا انخفضت الحوادث المميتة في الطرق السعودية ؟
أبرز المواد
 قصر الطين يضع زوار “الجنادرية 33” في قلب الزمن الجميل
أبرز المواد
 أسعار النفط تنخفض لمخاوف بشأن الطلب وتقلبات في السوق
أبرز المواد
 بهذه الطرق .. كيف تعلّم أطفالك قيمة وأهمية المال؟
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثي شمال غرب صعدة
أبرز المواد
 نائب إيراني: 40 مليون شخص في البلاد يعيشون تحت خط الفقر
أبرز المواد
 المغرب.. إضراب عام ومسيرات احتجاجية بقطاع التعليم
أبرز المواد
 ريفا حلب وإدلب.. اقتتال ونفير عام بين “الجبهة” والنصرة
أبرز المواد
 التحالف: 19 انتهاكاً حوثياً في الحديدة خلال 24 ساعة
أبرز المواد
يذرف دماً من عينيه.. والطب عاجز عن التفسير

يذرف دماً من عينيه.. والطب عاجز عن التفسير

أبرز المواد
أمير القصيم يزور مهرجان الغضا 17 وبحيرة العوشزية في محافظة عنيزة ويكرم الجهات الداعمة

أمير القصيم يزور مهرجان الغضا 17 وبحيرة العوشزية في محافظة عنيزة ويكرم الجهات الداعمة

منطقة القصيم
مثقفون: وفرة العرض وروعة التنظيم أكثر مايميز معرض الكتاب بجدة هذا العام

مثقفون: وفرة العرض وروعة التنظيم أكثر مايميز معرض الكتاب بجدة هذا العام

منطقة مكة المكرمة
لماذا انخفضت الحوادث المميتة في الطرق السعودية ؟

لماذا انخفضت الحوادث المميتة في الطرق السعودية ؟

أبرز المواد

يذرف دماً من عينيه.. والطب عاجز عن التفسير

يذرف دماً من عينيه.. والطب عاجز عن التفسير
http://almnatiq.net/?p=675930
المناطق - وكالات

وقف أطباء مستشفى هندي عاجزين أمام شاب هرع إلى قسم الطوارئ بعد أن فوجئ بعينيه تذرف دما بدلا عن الدموع، ورغم أنهم عالجوه مبدئياً، إلا أنهم لم يتعرفوا على سبب إصابته.

وأكد الشاب الهندي (22 عاما) أنه بكى دما لثلاث مرات متتالية خلال الأسبوع الماضي، لكن الاختبارات التي أجريت على عينيه كشفت أنه لا يعاني من أي أمراض عضوية قد تؤدي إلى هذه الحالة، وفق «صن» البريطانية.

والمعروف أن هناك عددا من الأسباب التي تؤدي إلى بكاء الدم، منها ما يسمى طبياً بـ«الهيمولاكريا»، التي تجعل المريض يبكي دموعا حمراء أو دموعا مكونة تماما من الدم.

وأجرى أطباء معهد أندامان وجزر نيكوبار للعلوم الطبية في الهند فحوصات للشاب واختبارات دم ووظائف كبد وأمراض وراثية، لكنها جاءت جميعها طبيعية. ما زاد عجز الأطباء عن تفسير هذه الظاهرة. لتنضم هذه الحالة إلى عشرات الحالات المصابة بأمراض مجهولة في الهند.

روابط ذات صلة

لماذا انخفضت الحوادث المميتة في الطرق السعودية ؟

لماذا انخفضت الحوادث المميتة في الطرق السعودية ؟
قصر الطين يضع زوار “الجنادرية 33” في قلب الزمن الجميل

قصر الطين يضع زوار “الجنادرية 33” في قلب الزمن الجميل
أسعار النفط تنخفض لمخاوف بشأن الطلب وتقلبات في السوق

أسعار النفط تنخفض لمخاوف بشأن الطلب وتقلبات في السوق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*