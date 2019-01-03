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شاهد.. رياح باردة تضرب المحافظات الشمالية لمنطقة الرياض.. وتحذيرات من وصولها العاصمة عصر اليوم

شاهد.. رياح باردة تضرب المحافظات الشمالية لمنطقة الرياض.. وتحذيرات من وصولها العاصمة عصر اليوم
http://almnatiq.net/?p=675944
المناطق - الرياض

ضربت رياح شمالية باردة المحافظات الشمالية لمنطقة الرياض، فيما يتوقع وصولها إلى العاصمة وضواحيها عصر اليوم، ما يتوجب على المتنزهين أخذ الحيطة والحذر.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تكون الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق الجوف، القصيم، حائل، والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، في حين تبقى السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على غرب ووسط وشرق المملكة قد تهطل أمطار خفيفة خلال الصباح على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة وأجزاء من منطقة تبوك، ومنطقة القصيم وحفر الباطن.

كما تنشط الرياح الجنوبية على منطقة الرياض والشرقية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، بينما يتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة تصحب برياح شمالية غربية نشطة يمتد خلال الليل على منطقتي الشرقية والرياض.

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