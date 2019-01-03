احدث الأخبار

أنباء عن انشقاق سفير كوريا الشمالية بالإنابة في إيطاليا
أبرز المواد
 النائب العام: عقد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالرياض للمدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم (11)
أبرز المواد
 نظام معين الإلكتروني في ديوان المظالم يتخطى حاجز 10 ملايين زيارة في وقت وجيز منذ تدشينه
أبرز المواد
 اليمن والسعودية والإمارات: الحوثي لم يلتزم بوقف النار
أبرز المواد
 ترمب يسخر من الهند لتبرّعها بمكتبة عامّة لأفغانستان
أبرز المواد
 “حسين ” ضيف جديد في منزل عاطف حسين
مجتمع المناطق
 مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية يطلع على برامج ومبادرات الدعم الموجهة لزوار مهرجان الجنادرية
أبرز المواد
 شاهد.. رياح باردة تضرب المحافظات الشمالية لمنطقة الرياض.. وتحذيرات من وصولها العاصمة عصر اليوم
أبرز المواد
 رئيس جمهورية السنغال يصل إلى جدة
أبرز المواد
 أمانة الاحساء.. تواصل الخطوات التنفيذية لمشروع رفع كفاءة طرق العمران وبلداتها
المنطقة الشرقية
 أكثر من أربعة آلاف طفل يستفيدون من ركن Kids park بفعالية ( هلا بالإجازة ) بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء تُنظم ورشة عمل مفتوحة لبحث أزمة المطار وتفعيل دوره لمواكبة استحقاقات المرحلة
المنطقة الشرقية
أنباء عن انشقاق سفير كوريا الشمالية بالإنابة في إيطاليا

أنباء عن انشقاق سفير كوريا الشمالية بالإنابة في إيطاليا

أبرز المواد
النائب العام: عقد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالرياض للمدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم (11)

النائب العام: عقد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالرياض للمدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم (11)

أبرز المواد
نظام معين الإلكتروني في ديوان المظالم يتخطى حاجز 10 ملايين زيارة في وقت وجيز منذ تدشينه

نظام معين الإلكتروني في ديوان المظالم يتخطى حاجز 10 ملايين زيارة في وقت وجيز منذ تدشينه

أبرز المواد
اليمن والسعودية والإمارات: الحوثي لم يلتزم بوقف النار

اليمن والسعودية والإمارات: الحوثي لم يلتزم بوقف النار

أبرز المواد

مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية يطلع على برامج ومبادرات الدعم الموجهة لزوار مهرجان الجنادرية

مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية يطلع على برامج ومبادرات الدعم الموجهة لزوار مهرجان الجنادرية
http://almnatiq.net/?p=675949
المناطق - الجنادرية

زار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الدكتور محمد بن أحمد السديري، جناح الصندوق المشارك في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، حيث اطلع على برامج ومبادرات دعم التأهيل والتدريب والتوظيف التي يقدمها الجناح، لزوار المهرجان من أصحاب العمل والباحثين والباحثات عن عمل.
وتجول الدكتور السديري خلال الزيارة، على الأركان المشاركة في الجناح وما تضمنته من برامج ومبادرات موجهة للعملاء، إضافة إلى برامج تمكين عمل المرأة، ممثلة في برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، وبرنامج دعم ضيافة الأطفال “قرة”.
كما وقف مدير عام الصندوق ميدانياً، على فروع الصندوق المتنقلة المشاركة ضمن فعاليات المهرجان، والتي تقدم خدمات دعم التوظيف في منشآت القطاع الخاص من خلال حزمة من قنوات التوظيف المتعددة، إضافة إلى تقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل بيسر وسهولة، عبر حافلات مجهزة بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات لتقديم خدمات الإرشاد المهني.
وتضمن جناح الصندوق في المهرجان، عرضاً لبرنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، والبوابة الوطنية للعمل “طاقات”، ومبادرة تحويل فروع الصندوق في مناطق المملكة كافة إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، إلى جانب برنامج توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة “توافق”، ومنصة التدريب الإلكتروني “دروب”، وبرنامج تسعة أعشار، وبرنامج إعانة الباحثين عن عمل “حافز”.

 

روابط ذات صلة

أنباء عن انشقاق سفير كوريا الشمالية بالإنابة في إيطاليا

أنباء عن انشقاق سفير كوريا الشمالية بالإنابة في إيطاليا
النائب العام: عقد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالرياض للمدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم (11)

النائب العام: عقد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالرياض للمدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم (11)
نظام معين الإلكتروني في ديوان المظالم يتخطى حاجز 10 ملايين زيارة في وقت وجيز منذ تدشينه

نظام معين الإلكتروني في ديوان المظالم يتخطى حاجز 10 ملايين زيارة في وقت وجيز منذ تدشينه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*