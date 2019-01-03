مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية يطلع على برامج ومبادرات الدعم الموجهة لزوار مهرجان الجنادرية

المناطق - الجنادرية

زار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الدكتور محمد بن أحمد السديري، جناح الصندوق المشارك في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، حيث اطلع على برامج ومبادرات دعم التأهيل والتدريب والتوظيف التي يقدمها الجناح، لزوار المهرجان من أصحاب العمل والباحثين والباحثات عن عمل.

وتجول الدكتور السديري خلال الزيارة، على الأركان المشاركة في الجناح وما تضمنته من برامج ومبادرات موجهة للعملاء، إضافة إلى برامج تمكين عمل المرأة، ممثلة في برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، وبرنامج دعم ضيافة الأطفال “قرة”.

كما وقف مدير عام الصندوق ميدانياً، على فروع الصندوق المتنقلة المشاركة ضمن فعاليات المهرجان، والتي تقدم خدمات دعم التوظيف في منشآت القطاع الخاص من خلال حزمة من قنوات التوظيف المتعددة، إضافة إلى تقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل بيسر وسهولة، عبر حافلات مجهزة بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات لتقديم خدمات الإرشاد المهني.

وتضمن جناح الصندوق في المهرجان، عرضاً لبرنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، والبوابة الوطنية للعمل “طاقات”، ومبادرة تحويل فروع الصندوق في مناطق المملكة كافة إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، إلى جانب برنامج توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة “توافق”، ومنصة التدريب الإلكتروني “دروب”، وبرنامج تسعة أعشار، وبرنامج إعانة الباحثين عن عمل “حافز”.