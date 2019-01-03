ترمب يسخر من الهند لتبرّعها بمكتبة عامّة لأفغانستان

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سخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لتفاخره بتمويل نيودلهي مكتبة عامّة في أفغانستان، معتبراً أنّ البلد الغارق في الحرب قلّما يحتاج لهكذا منشأة.

وقال ترمب للصحافيين خلال اجتماع لحكومته: “أعتقد أنّه ينبغي على الهند أن تنخرط في أفغانستان”.

كما سخر ترمب من حلفاء واشنطن في المنطقة، معتبراً أنّهم تركوا بلاده تتحمّل معظم أعباء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ 17 سنة.

وقال: يكتفون بإرسال مائة جندي إلى هذا البلد ثم يقولون إنّهم منخرطون في أفغانستان، أما نحن، فإنّ هذا يكلّفنا مليارات ومليارات الدولارات”.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي، إنّ “رئيس الوزراء الهندي الذي اتّفق معه كثيراً لا ينفكّ يخبرني أنّه بنى مكتبة عامّة في أفغانستان. ويتعيّن علينا أن نجيب ( شكراً على المكتبة العامّة).

وأضاف: “أنا لا أعرف حتّى من يستخدم تلك المكتبة في أفغانستان”.

ومنذ أطاحت الولايات المتحدة بنظام طالبان في نهاية 2001، قدّمت الهند لأفغانستان مساعدات بلغت قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات دولار.

ومن بين المشاريع التي موّلتها نيودلهي في إطار هذه المساعدات إعادة إعمار مدرسة للمتفوّقين في كابول.

وكان مودي وعد في 2015 في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأفغاني بمناسبة تدشين مبناه الجديد الذي موّلت بناءه نيودلهي بنشر برامج “تمنح الشباب الأفغاني التعليم الحديث والمهارات المهنية”.

وحين أعلن في صيف 2017 عن استراتيجيته في أفغانستان، والتي شملت إرسال قوات إضافية إلى هذا البلد، دعا ترمب الهند إلى بذل مزيد من الجهود في هذا البلد “وبخاصة في مجال المساعدات الاقتصادية والتنمية”.

ويومها ردّت نيودلي على طلب ترمب بالإيجاب، لكنّ الرئيس الأميركي قرّر مؤخّراً سحب نصف قواته المنتشرة في أفغانستان والبالغ عديدها 14 ألف جندي، وذلك بهدف خفض النفقات الخارجية تنفيذاً لوعد أطلقه خلال الحملة الانتخابية.

ولتبرير قراره سحب قواته من أفغانستان استحضر الرئيس الأميركي يوم أمس، بشكل مفاجئ، الاحتلال السوفياتي لأفغانستان بين 1979 و1989.

وقال: “إنّ روسيا كانت الاتّحاد السوفياتي، وأفغانستان حوّلته إلى روسيا لأنّه أفلس بسبب القتال في أفغانستان”.