نظام معين الإلكتروني في ديوان المظالم يتخطى حاجز 10 ملايين زيارة في وقت وجيز منذ تدشينه

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سجل نظام معين الإلكتروني بديوان المظالم 10 ملايين زيارة منذ تدشينه وحتى الآن، النظام الذي يتيح تقديم الدعاوى والترافع والاستئناف وتقييد القضايا إلكترونياً، فيما تم إنجاز مسار الملف الإلكتروني للدعاوى منذ التقييد وحتى الحكم بنسبة 57% وهو في طريق اكتماله خلال الأشهر القليلة القادمة.

مما يذكر أنه بمطلع هذا العام الهجري 1440هـ، تم إطلاق النسخة الرابعة والتجريبية من نظام معين الإلكتروني، مشكلاً بذلك نقلة نوعية تاريخية، حيث تضمن التحديث عدداً من التعديلات الجوهرية على أجزاء النظام.

ويعد نظام معين الإلكتروني نتاجاً للخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 التي تسعى ضمن أهدافها نحو التحول الإلكتروني لأعمال الديوان، وتقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية التي تحظى في تنفيذها بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.