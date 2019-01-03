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البشير : الخروج من الأزمة الحالية لن يحصل بين يوم وليلة ولكننا نعرف الطريق

البشير : الخروج من الأزمة الحالية لن يحصل بين يوم وليلة ولكننا نعرف الطريق
http://almnatiq.net/?p=675978
المناطق - متابعات

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن بلاده تتعرض لحرب اقتصادية بسبب العقوبات المفروضة عليها، وحذر من أن المظاهرات لا تعني التخريب والحرق والتدمير.

وقال إن السودان رفض أن يبيع استقلاله وكرامته بحفنة دولارات، مشيرا إلى أن “الخروج من الأزمة الحالية لن يحصل بين يوم وليلة، ولكننا نعرف الطريق”.

وانتقد البشير إدراج بلاده في لوائح الإرهاب بدون مبرر، مضيفا أن البلاد “فقدت الكثير من موارده”، ولا تزال “مستهدفة” من قوى كثيرة.

وقال البشير في كلمة بقاعة الصداقة، الخميس، إن الكثير من المشروعات الخدمية نفذت خلال الفترة الماضية.

وشدد على أن الشعب السوداني “يستحق حياة كريمة”، موضحا أن الراتب الحالي غير مجز، وأن الشهر الحالي سيشهد بدء تطبيق برنامج لزيادة الرواتب للحد الأدنى المطلوب.

وأعلن البشير التزام حكومته برفع المعاشات للفئات التي أعطت من حياتها للبلاد. وأكد وضع خطط لبناء المزيد من المساكن لمختلف الفئات.

وتطرق الرئيس السوداني إلى معاناته كعامل صغير وقال: “كنت عاملا بسيطا في بداية حياتي وأثناء الاجازات المدرسية”.

وأوضح أنه لا يريد للجميع أن يمر بالمعاناة التي تعرض لها خلال مراحل مختلفة من حياته.

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